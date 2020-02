«Hanno provato a rapinarmi». È la versione fornita dal cinquantatreenne Luciano L. gambizzato giovedì sera in via Treja a San Basilio. L'uomo ha riportato due ferite di pistola, alla rotula e ad una mano. Tre i colpi sparati dal sicario che prima di far fuoco lo avrebbe chiamato per nome. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e gli agenti del commissariato San Basilio, stanno indagando a trecentosessanta gradi senza escludere nessuna pista nemmeno quella di un debito che il ferito aveva con qualcuno. L'agguato, è avvenuto nella roccaforte dello spaccio di via Corinaldo. Proprio in quella zona, nel mese di marzo dello scorso anno, alcuni pusher capeggiati dai sodali del clan e da due albanesi assaltarono una volante della polizia intervenuta per demolire alcuni gazebi utilizzati come riparo per i pusher.

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

