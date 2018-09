Hanno ballato per davvero con i lupi

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Duemila giorni con i lupi della coppia di naturalisti Jim e Jamie Dutcher.Gli autori narrano come, in un'area incontaminata delle Sawtooth Mountains, nell'ldaho, hanno trascorso sei anni in compagnia di un giovane branco di lupi. Li hanno osservati mentre giocavano.Li hanno ammirati rapiti mentre danzavano sulla neve. Li hanno visti lottare per il cibo e per il loro status, esprimere le loro differenti personalità, affrontando le difficoltà e i pericoli della vita selvaggia. In questo bel libro viene raccontato lo straordinario vissuto di duemila giorni vissuti con i lupi: ci si apre una finestra sulla vita di queste meravigliose creature ma anche sulle sorprendenti affinità con quella di noi umani.Non si può osservare un branco di lupi senza vedere in esso un riflesso di noi.Un libro non solo per chi ama la natura e gli animali ma anche per chi vuole comprendere meglio le dinamiche umane(A.Ben.)riproduzione riservata ®