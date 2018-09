HANDICAP CAPITALE

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniDisabili ostaggi della Capitale. Lo sfogo arriva dai rappresentanti di diverse associazioni di disabili in occasione della Commissione Controllo del Campidoglio.«Da anni - dicono - notiamo una situazione stagnante, se non addirittura in via di peggioramento». Pochi altoparlanti e annunci troppo bassi, percorsi tattili non completati, assenza di un tavolo permanente di confronto con Atac, dipendenti non formati, piste ciclabili continue alla zona pedonale e non segnalate, rampe dei marciapiedi bloccate dalle auto. Sono solo alcune delle lamentele portate alla luce. Significativa anche la testimonianza della parlamentare Pd Laura Coccia. «All'estero ho sperimentato la quasi totale accessibilità nonostante la paresi spastica che mi toglie completamente l'equilibrio - racconta - tornata a Roma l'impatto è stato traumatico, trovarsi davanti a delle barriere è doppiamente frustrante. Sono rimasta 50 minuti nel montascale della Stazione Giulio Agricola che si è rotto con me dentro».A replicare alle associazioni è il delegato alla disabilità della sindaca Andrea Venuto. «Nessun acquisto di nuovi mezzi fatto da questa amministrazione risulta privo della piena accessibilità». Inoltre «il prossimo acquisto con Consip rispetterà tutti i dettami. Ad oggi 21 linee sono considerate con piena accessibilità». Sulle barriere architettoniche invece dichiara che in «via dello Scalo San Lorenzo ci hanno segnalato che non c'è un attraversamento con le rampe per circa un chilometro, siamo intervenuti ed abbiamo già elaborato un progetto esecutivo. Certo - conclude - l'ammodernamento di parte della rete di Roma Metropolitane costerebbe circa 1,2 miliardi. Ci sono fermate storiche come Spagna e Barberini che non sono accessibili, andiamo a vedere cosa c'è e proviamoci».I funzionari di Atac hanno ribadito che «poco meno del 68% dei mezzi è dotato di pedana manuale. Ama si è impegnata per le 21 linee garantite ad un maggior controllo sul funzionamento delle pedane: produciamo due report per avere un puntuale controllo ed un puntuale intervento in caso di guasti, come si è verificato».