Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7Subito un miracolo dei suoi, con un intervento d'istinto sul primo missile di Rosario. Senza colpe sulla seconda conclusione del baby olandese, nel sette. Poi un'uscita da brividi, con giallo annesso, e un'altra strepitosa parata su Malen.D'AMBROSIO 6Con Handanovic mette una pezza sulla prima conclusione di Rosario, anticipando Lozano in tap-in.DE VRIJ 7Una dormitina in avvio . Poi con il compagno di nazionale rischi ridotti al minimo.SKRINIAR 7Pronti, via e un'altra deviazione (su conclusione di Rosario) che poteva costare cara. Ma, sfortuna a parte, anche un'altra gara monstre.ASAMOAH 6Come D'Ambrosio, partita dai due volti. Propositivo in avanti, con un paio di cross al bacio.VECINO 6,5Con Pereiro e Rosario ha vita dura, ma non si dà mai per vinto.BROZOVIC 5,5Ha sulla coscienza il gol di Rosario.POLITANO 6,5Velocità e tecnica al servizio dei compagni (45' st Candreva ng).NAINGGOLAN 7Due tiri nei primi 40 secondi. Trova il gol del pari in chiusura di prima frazione (41' st Borja Valero ng).PERISIC 5,5Si fa apprezzare per il lavoro sporco, desaparecido in avanti.ICARDI 7,5Alla fine il gol è arrivato, sfruttando un'indecisione di Zoet in uscita. Ma avrebbe potuto segnarne altri 3 senza i miracoli del numero 1 olandese.SPALLETTI 7Due vittorie su due, primo posto nel girone insieme al Barça di Messi, con Psv e Tottenham staccate di 6 punti. Meglio di così...