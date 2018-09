Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7Palo e spalla sul destro di Mirallas in avvio. Poi un intervento da bollino rosso, su Simeone. E altre due chiusura su Chiesa.D'AMBROSIO 6Una serataccia, prima con Mirallas e poi con Piaça, di un altro passo. Poi il riscatto, col gol del 2-1.DE VRIJ 6,5Al rientro dopo il pit-stop di Marassi. Con il Cholito Simeone la mette su fisico e senso dell'anticipo.SKRINIAR 6,5Fa subito sentire i muscoli al Cholito, neutralizzato. Tocco sfortunato sull'1-1 di Chiesa.ASAMOAH 5,5Ha il compito più difficile, contenere Chiesa. Mostra qualche crepa.VECINO 5,5La garra' c'è, manca la gamba e qualità in più in fase d'appoggio (23' st Keita 6: innesca l'azione del 2-1).BROZOVIC 7Onnipresente e tuttofare. In mediana porta la croce e canta, recuperando palloni.CANDREVA 6,5Finte, controfinte e cross a ripetizione. Smarca Icardi e Perisic in area, ci prova da fuori in due occasioni e confeziona il traversone sulla mano di Vitor Hugo, per il rigore del vantaggio (13' st Politano 5,5: gioca a rimpiattino).NAINGGOLAN 6,5Pioli gli oppone Veretout, un brutto cliente. Ma il Ninja non si sottrae alla sfida, mostrando fisicità, carattere e i primi strappi stagionali palla al piede.PERISIC 5,5Partenza sprint, con un destro a fil di palo su cross di Candreva. Ma subito in riserva e senza spunti ed energie (43' st Gagliardini ng).ICARDI 6,5Primo centro stagionale, dal dischetto a interrompere il digiuno più lungo in un avvio di A. Poi l'assist per il 2-1 di D'Ambrosio.SPALLETTI 6,5Terza vittoria consecutiva, dopo Spurs e Samp, e terzo posto provvisorio in campionato.