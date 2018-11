Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7La paratona questa volta subito, volando su Dembélé. Poi soffia su un pallonetto di Suarez. E si ripete con l'uruguagio, Rakitic e Coutinho, tre volte.VRSALJKO 6Coutinho si accentra spesso e Jordi Alba non punge, lui ne approfitta per appoggiare l'azione con costrutto.DE VRIJ 6,5Quasi un regista aggiunto, dai suoi piedi in impostazione e al lancio.SKRINIAR 7Perfetto nei raddoppi su Dembélé, ermetico con Suarez e Coutinho.ASAMOAH 5Come al Camp Nou, stretto nella morsa di Dembélé e Coutinho e quasi sempre a rincorrere. Dormita letale sullo 0-1 di Malcom.VECINO 5,5Pochi secondi ed è sua la prima conclusione. Poi sofferenza.BROZOVIC 6,5Disturbato dalla pressione costante di Arthur, si arrabatta come può, salendo di tono con il passare dei minuti. Volante (40' st Lautaro 6,5: sua la palla dell'1-1 a Maurito).POLITANO 6Partenza sprint e prosieguo a spingere come un ossesso in fascia. Mezzo punto in meno per l'occasionissima fallita su cross di Perisic (36' st Candreva ng).NAINGGOLAN 5Paga le due settimane ai box per infortunio. Dei suoi strappi neanche l'ombra (18' st Borja Valero 6: disciplinato e utile in costruzione).PERISIC 6,5Due palloni d'oro ad Asamoah e Politano, inconcludenti.ICARDI 7Prova a mettersi a disposizione dei compagni, aiutando con sponde edassist. Il premio è il gol del pareggio.SPALLETTI 6,5L'Inter fa quel che può, crescendo a gara in corso e rimontando: punto d'oro, anzi di platino.