HANDANOVIC 7Incassa un gollonzo da Eriksen. Ne evita altri tre.SKRINIAR 6Sulle traccie di Son. Ogni tanto ricorre alle maniere forti, ma linita i danni.DE VRIJ 6,5Si divide con Miranda nella marcatura di Kane e regala a Vecino il pallone del 2-1.MIRANDA 6,5Sicuro negli uno contro uno con Kane e nei raddoppi in fascia su Lamela e Aurier.ASAMOAH 6Perisic ogni tanto lo aiuta, ma con Lamela e Aurier va spesso fuori giri.BROZOVIC 6,5Moto perpetuo a dispetto degli inviti di Spalletti a correr di meno. Nonostante tutto, lucido in cabina di regia e aggressivo.VECINO 6,5Spesso a rincorrere e, come d'abitudine, poco portato a costruire. Ma, come all'Olimpico, decisivo di testa nel finale.POLITANO 6,5Un folletto, spesso imprendibile per Davies (27' st Keita 5,5: impalpabile).NAINGGOLAN 5,5Al primo tiro fa meta, al primo cross spara in curva. In una serata così sarebbero serviti i suoi strappi (44' st Valero ng).PERISIC 5,5Subito una sponda aerea per Icardi, anticipato di poco. Poi in calando con il passare dei minuti (19' st Candreva 6: suo l'angolo del 2-1).ICARDI 6,5Alla fine bagna il debutto in Champions alla sua maniera, con un destro al volo da cineteca.SPALLETTI 6,5Una vittoria da Pazza Inter, in piena zona Cesarini e fondamentale per gli equilibri del girone. La svolta tanto attesa?