HANDANOVIC 6

Un colpo di testa senza pretese di Pasalic e poco altro.

D'AMBROSIO 6

Presenza costante sui palloni alti, davanti e dietro. Sicuro nella doppia fase, ermetico con Castagne.

MIRANDA 6,5

Sbroglia parecchie matasse, rimediando anche a qualche sbavatura dei compagni con Ilicic.

SKRINIAR 6

Meno sicuro del solito, anche per il moto perpetuo di Ilicic, che gli toglie punti di riferimento e lo costringe ad abbandonare la sua comfort zone.

ASAMOAH 6,5

Con Hateboer si difende attaccando gli spazi. Dietro annaspa di tanto in tanto, ma senza mai affondare e lottando fino all'ultimo.

GAGLIARDINI 6

Confermato dopo Marassi anche contro la sua Dea. Il risultato è meno visibile, ma altrettanto utile per dinamiche ed equilibri (21' st Borja Valero 6: entra per velocizzare il gioco).

BROZOVIC 6

Subito in cabina di regia con costrutto, ma ko dopo poco per una distrazione ai flessori della coscia destra (23' pt Nainggolan 5: un velo geniale a innescare Icardi, poi si eclissa e spreca anche un'occasionissima).

POLITANO 5

Tanta energia, ma poca lucidità nelle scelte. Mette Icardi a tu per tu con Gollini, ma il prosieguo non è all'altezza del prologo. E all'insegna del cambio per demeriti (32' st Keita ng).

VECINO 6,5

In 20 minuti da trequartista una rete annullata e un quasi gol da fuori con miracolo di Gollini. L'infortunio di Brozovic lo riporta in mediana e troppo lontano per far male. Ma l'occasione del Ninja è tutta farina del suo sacco.

PERISIC 5,5

La sfida con Hateboer è tutta fisico e polmoni. Sulla corsa tiene, peccato che non riesca a far prevalere la tecnica. Impreciso.

ICARDI 5,5

Alla prima al Meazza, più applausi che fischi all'annuncio delle formazioni. Immancabile il solito coretto poco edificante della Nord, ma lui prova a rispondere sul campo, fallendo la chance più ghiotta solo davanti a Gollini e costringendo Castagne al salvataggio sulla linea nel finale.

SPALLETTI 6

Quindicesimo clean sheet stagionale e disco rosso anche per il miglior attacco della A. Nel complesso, un pareggio che vale oro in termini di classifica, con Atalanta e Milan staccate di 5 lunghezze a 7 gare dal termine.

