HANDANOVIC 6

Stavolta ordinaria amministrazione.

CEDRIC 6

Tanti cross, ma quasi nessuno a bersaglio. Ok sulla fase di spinta.

RANOCCHIA 7

Terzo gettone in stagione, questa volta da centrale difensivo. Ma è in avanti che dà il meglio di se, trovando il gol del 2-0 con una volée da bomber.

SKRINIAR 7

Per poco non innesca Pavlovic in avvio. Poi alza il muro e attenzione, azzerando il conto delle occasioni pro Rapid (32' st Miranda ng).

ASAMOAH 5,5

Spinta nulla o quasi, anche per l'ingombrante presenza di Perisic in fascia. Dietro un giallo pronti via, poi misure prese.

VECINO 7

Chiude subito i conti qualificazione, approfittando di un liscio di Candreva e infilando a fil di palo.

BROZOVIC 7

Mastino e fine tessitore di gioco. Non si risparmia (17' st Borja Valero 6,5: metronomo).

CANDREVA 5

Un'occasionissima divorata, da due passi e con Strebinger a terra.

NAINGGOLAN 6

Forse bisognoso di un pit-stop. Dopo la Samp un passo indietro, ma comunque sul pezzo ed utile nella doppia fase.

PERISIC 8

Di nuovo decisivo e straripante. L'1-0 di Vecino nasce da una sua sgroppata. Firma il 3-0, con portiere saltato e cucchiaio d'oro a suggello, e l'assist per il poker di Politano.

LAUTARO MARTINEZ 6

Centravanti boa per l'occasione. Di palle-gol pochissime e non sfruttate, ma apprezzabile per gioco di sponda e falli guadagnati (21' st Politano 7: firma il 4-0).

SPALLETTI 7

Azzecca Ranocchia bomber, strappa il visto per gli ottavi di Europa League. E senza Icardi

