HANDANOVIC 6

L'unico brivido in avvio, con un'uscita di testa fuori area su Sanabria. Reattivo su un tocco maligno di Skriniar.

D'AMBROSIO 6,5

Ficcante il lancio che innesca l'amico Icardi per il rigore del 2-0.

MIRANDA 6

Gli avanti di Prandelli non pungono. Lui ci mette mestiere e piedi buoni nel far ripartire l'azione.

SKRINIAR 6

Impegno minimo con Sanabria e Kouamé.

ASAMOAH 7

Attaccante aggiunto per assenza di veri competitor. Spinge dall'inizio alla fine, disegnando subito un assist di pregevole fattura per Gagliardini.

GAGLIARDINI 7,5

In versione deluxe. Corre, lotta, disegna calcio e ha il merito di sbloccare subito il risultato, con perfetta scelta di tempo in inserimento e destro in demi-volée. Il raddoppio di testa, per il 4° centro al Genoa in stagione.

BROZOVIC 6,5

Rispetto a domenica, più tonico e ispirato in cabina di regia. Il giro-palla è veloce e preciso, arcigno anche in fase d'interdizione (20' st Joao Mario 6: elegante e ordinato).

POLITANO 6,5

Riecco il folletto imprendibile, che crea superiorità ad ogni affondo. A referto anche l'innesco (per Asamoah) nell'azione del vantaggio. Vicino al gol, prima del cambio (29' st Borja Valero ng).

NAINGGOLAN 7

In costante crescendo di condizione e di incidenza. All'inizio ne ha per tutti, in termini di assist smarcando al tiro Politano, Perisic e Icardi due volte. Poi ci prova da solo, facendo la barba al palo.

PERISIC 7

Spinta a getto continuo in fascia e spirito da combattente. Prende tanti pestoni ma non si arrende, impegnando Radu in due occasioni e bucandolo alla terza su precisa imbucata di Maurito. Pace fatta?

ICARDI 6,5

Il riscaldamento e l'uscita dal campo sono da un incubo e all'insegna di fischi e di cori contro bipartisan. Addirittura peggio i primi minuti dopo 53 giorni senza campo, con un'occasionissima stampata sul palo a tu per tu con Radu. Poi il riscatto, con il rigore guadagnato e trasformato per il 2-0, a quasi 4 mesi dall'ultimo centro in A. E, a chiudere, anche l'assist della pace per il nemico Perisic. (35' st Keita ng).

SPALLETTI 7

Quattro gol e quattro punti di vantaggio sul Milan, 4° in classifica. In più l'Icardi redivivo e i segnali di crescita di Perisic e Nainggolan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA