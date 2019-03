HANDANOVIC 6,5

La parata più difficile nel finale, con un tuffo a neutralizzare un destro a fil di palo di Jovic. Prima ordinaria amministrazione con Hinteregger, Gacinovic e il solito Jovic.

D'AMBROSIO 5,5

Kostic lo mette a dura prova, lui si arrangia come può, rimediando un giallo.

DE VRIJ 6,5

Tra Jovic e Haller ha il suo bel daffare, ma non sbaglia un colpo.

SKRINIAR 6,5

Duello rusticano con Haller, d'anticipo e astuzia con Jovic. In marcatura è la solita roccia, davanti un tentato eurogol di tacco da calcio d'angolo.

ASAMOAH 6

Il giallo che gli costerà il ritorno di giovedì prossimo al Meazza è un'ingiustizia bella e buona.

VECINO 5,5

Inserimenti da minimi sindacali e tanta confusione col pallone tra i piedi.

BROZOVIC 5

S'incarica del rigore guadagnato da Lautaro, sparando su Trapp senza troppa convinzione.

POLITANO 5,5

Innesca l'azione del rigore, ma si accende a intermittenza.

BORJA VALERO 6,5

In costante movimento tra le linee, pronto a verticalizzare e combinare con gli esterni: il più lucido in impostazione (35' st Cedric ng).

PERISIC 6

Qualche errore di troppo, ma ha capacità di porvi una pezza immediata. Fuori per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra (13' st Candreva 5,5: ammonito per un fallo di mano al primo intervento).

LAUTARO MARTINEZ 6

Guadagna il secondo rigore d'astuzia dopo Vienna.

SPALLETTI 6

Dopo il caso-Icardi e il nuovo infortunio di Nainggolan, anche il ko di Perisic, il rigore fallito da Brozovic e le squalifiche di Lautaro e Asamoah per il ritorno. Sfortunato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA