Hamsik: «Sognavo un addio diverso»

ROMA - Marek Hamsik ufficialmente in Cina, al Dalian. «Per prima cosa mi devo scusare con voi tifosi azzurri - ha scritto su Instagram -: volevo, speravo, sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro applauso. Napoli ce l'ho tatuata sulla pelle. Appena sarà possibile spero mi concederete un ultimo giro di campo al San Paolo, per dedicarvi e ricevere il saluto che meritiamo».

Intanto, ieri sera, il Napoli ha giocato l'andata dei sedicesimi di Europa League in trasferta con lo Zurigo. Sul campo la squadra di Ancelotti non ha vuto problemi. Successo in scioltezza: 3-1, con le reti di Insigne (11'), Callejon (21') e Zielinski (76'). Su rigore (cucchiaio) di Kololli (83') la rete dei padroni di casa. E solo un paio di brividi in pieno recupero, con tanto di paratone di Meret, dopo una traversa dello Zurigo, a evitare il 2-3.(G.Bul.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA