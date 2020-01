Hammamet un ritratto fuori fuoco

Chi era Bettino Craxi? Come si può avvicinare artisticamente una figura così controversa, che ha segnato un'epoca politica e poi si è spenta in esilio, in fuga dalle sue responsabilità? Il materiale umano e simbolico di cui è portatrice la figura del leader socialista è incandescente, ma se il cinema maneggia con cura non può che tradire la sua missione. Al di là dell'incarnazione da Oscar di Pierfrancesco Favino - di fronte a cui però sfigurano gli altri interpreti - lo sguardo di Amelio sull'ultima fase della vita di Craxi resta sospeso tra molte spinte diverse, come chiarisce già il fatto di non nominare mai lui né i personaggi reali della vicenda, pur rappresentandoli in modo inequivocabile. Hammamet è troppe cose e nessuna: la storia di un padre, vero e putativo; il confronto tra opposte visioni del mondo; la finestra sulla fine di un'era e la tragedia di un uomo potente caduto in disgrazia. Finisce, così, per essere un ritratto sterile, quasi un accumulo di aforismi, magari fulminanti ma incapaci di comporre un quadro coerente, seppur complesso. (M. Gre.)

HAMMAMET

di Gianni Amelio



Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

