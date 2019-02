Hamburgeria, gastronomia, macelleria: è la carne la grande protagonista del locale Chiancheria Gourmet Roma, realizzato con la consulenza di Vinòforum e fresco di apertura in via Ostiense. L'offerta spazia da street food di qualità a più elaborati percorsi di degustazione, fino alla possibilità di acquistare al banco carne, pane, pasta e altro da consumare subito o portare via. Il segreto della proposta è la filiera unica: alla maggior parte del prodotto proveniente dagli allevamenti di famiglia di Fattoria Carpineto si aggiungono fornitori altamente selezionati. In carta, hamburger di vitello marchigiano 180gr con provola e friarielli napoletani, nonché polpette al ragù della nonna, arrosticini, bombette pugliesi. Non mancano proposte giornaliere dello chef Raffaele Galasso. Tra le ricette, spaghetto arrostito con spuma d'uovo e guanciale croccante.

Chiancheria Gourmet - Roma, via Ostiense 52, tel. 06/94.89.04.61 aperto tutti i giorni. Costo: da 5 euro in su.

(V.Arn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA