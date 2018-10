Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Halloween in musica. I Pirimpumpara, Raffaele Magrone clarinetto e voce, Sabrina Scriva chitarra e voce e Maria Giuditta Santori percussioni e voce, trasformano streghe, fantasmi e incantesimi in una divertente sinfonia. I tre musicisti, secondo i principi della teoria di Gordon che si caratterizzano per brevità e per l'utilizzo di differenti metri musicali, portano in scena un concerto interattivo che unisce, in una magica interazione, brani eseguiti dal vivo e le voci dei tre artisti. Con musiche jazz, etniche e composizioni originali. Nel corso dello spettacolo i musicisti in erba possono sedersi per terra in circolo, mentre tutt'intorno gli artisti eseguono i brani strumentali. E in un'atmosfera di rilassamento e divertita partecipazione, interagire con le note, muoversi liberamente ed emettere suoni con la voce in risposta alla musica suonata per loro. Ecco dunque che tra un do e un la, prenderà corpo la magia delle fate e delle streghe, i fantasmi dispettosi, le trasformazioni magiche e gli incantesimi. Un fantastico viaggio musicale da Harry Potter alla Famiglia Addams, passando per Cenerentola, Mary Poppins e Pinocchio. (F. Pic.)riproduzione riservata ®Teatro Testaccio, domenica alle 11, 7 euro, da zero a 6 anni, via Romolo Gessi 8. Info e prenot. 3383609134