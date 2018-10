Halloween baby detective tra scheletri e misteri

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniDolcetto o scherzetto in compagnia degli scheletri del museo di zoologia per festeggiare il giorno più spaventoso dell'anno. Gli intrepidi investigatori del brivido dai 7 ai 9 anni non possono mancare l'appuntamento con A cena con gli scheletri. In giro per le sale espositive, armati di tanto coraggio, alla ricerca di preziosi indizi. Ossa e crani spaventosi e misteriosi messaggi da decifrare per risolvere un fitto mistero. E solo superando prove di straordinaria abilità si potrà arrivare alla soluzione e scoprire cosa si nasconde dietro la sala degli scheletri. E alla fine, pizza per tutti. Per i più grandicelli dai 9 ai 13 anni in palio, invece, c'è addirittura Una notte da paura. Una straordinaria e indimenticabile avventura notturna riservata ai più coraggiosi. Che dovranno, armati solo di torce e sacchi a pelo, riuscire a superare insormontabili ostacoli e ingegnose prove di abilità dislocate nelle oscure sale del museo. Per i piccolissimi - dai 5 ai 7 anni - sfide a squadre, attività creative e tanti divertenti brividi, tra zucche, civette, pipistrelli e scheletri alla ricerca dei misteriosi segreti degli animali ospitati. Mentre il 1/11 alle 10,30 festa speciale per conoscere e riconoscere gli animali della notte e divertirsi con i laboratori creativi».