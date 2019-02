«Ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, è stato premiato il progetto di governo che abbiamo presentato. Non ho mai visto un testa a testa, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile». Sono state queste le prime parole del governatore in pectore della Sardegna, Christian Solinas, esponente del Partito Sardo d'Azione ma schierato da Lega e Centrodestra. «Il mio primo pensiero va alla gente comune, ai sardi che quotidianamente gioiscono e soffrono. Il Centrodestra unito rappresenta una formula politica vincente con le forze autonomiste e sardiste».

Alla fine la lotta con Massimo Zedda, sindaco di Cagliari schierato con il Centrosinistra, è stata di molto ridimensionata rispetto alle indicazioni degli exit-poll. Così, dopo l'Abruzzo di due settimane fa, anche l'isola del centro Italia finisce nelle mani del Centrodestra composto da Lega (Salvini), Forza Italia (Berlusconi) e Fratelli d'Italia (Meloni). Un dato tendenziale che si conferma dalle Politiche a oggi, tanto che Salvini si spinge a dire: «Se c'è una cosa certa è che su 6 consultazioni elettorali, la Lega vince 6-0 sul Pd. Anche in Sardegna (dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo) i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E, come in Abruzzo, anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia». Secondo Mulè «Forza Italia deve avere, e ce l'ha, l'ambizione di fare un risultato importante alle prossime Europee grazie al ritorno in campo di Silvio Berlusconi». Il Centrosinistra del nuovo - interpretato da Zedda - fa un'ottima performance e richiama i tempi del bipolarismo con il Centrodestra: «Il voto in Sardegna sta mostrando due cose: 1) il PD non è in macerie, come dice Zingaretti; 2) i cinque stelle con cui volevano farci alleare stanno implodendo. A quanto pare la strada giusta è andare #sempreAvanti», scrive Roberto Giachetti in un tweet. Proprio la sconfitta di M5s (nei numeri) è «un dato enorme che va al di là di ogni aspettativa», come sottolinea il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer. Luigi Di Maio, dopo aver sottolineato che «per il Governo centrale non cambia nulla», annuncia però alcune «novità». Anche perché a fine maggio ci sarà il fondamentale test delle Elezioni Europee, dove le previsioni indicano già un Salvini pigliatutto e i sovranisti pronti a sbaragliare il fronte dei partiti tradizionali. (M.Fab.)

