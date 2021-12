Ha un infarto in curva Olimpico in silenzio

Terrore durante la partita di calcio Roma - Spezia quando un giovane tifoso si è accasciato a terra in curva sud per un malore. Tutto ha avuto inizio al 25' del primo tempo, una ventina di minuti dopo il goal del difensore della squadra di casa Chris Smalling. All'improvviso, il ventitreenne supporter della squadra giallo rossa ha cominciato a sentirsi male e all'improvviso ha perso conoscenza. Immediata la macchina dei soccorsi, che ha prestato assistenza al tifoso e disposto l'immediato trasferimento al pronto soccorso del policlinico Gemelli. Proprio durante le fasi delicate della rianimazione sul posto avvenuta nella parte bassa degli spalti quasi a bordo campo, la curva ha ritirato striscioni, bandiere e stendardi in segno di solidarietà verso la vittima del malore e per permettere ai medici soccorritori di effettuare le manovre di rianimazione senza frastuono. Durante il trasporto in ospedale, le condizioni del supporter si sono ulteriormente aggravate a causa di un secondo arresto cardiaco. La settimana scorsa un'altra tragedia ha segnato l'inizio di una partita all'Olimpico. Un laziale di quarantasette anni, si era sentito male ai tornelli mentre era in fila per il match di Europa League Lazio - Galatasaray. L'uomo è morto dopo essere stato trasportato al Gemelli.

(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

