Ha un collocazione invidiabile. Lì, in via del Banco di Santo Spirito a Roma. Praticamente di fronte a Castel Sant'Angelo. Romani ma soprattutto turisti ci cascano dentro. Insomma, si potrebbe vincere facile. E, invece, l'Antico caffè di Marte non solo perde ogni giorno la sua sfida con il buon servizio ma rischia di far perdere la faccia a Roma. Partiamo dalla scritta sull'entrata: Ristorante è forse velleitaria per un locale che è poco più di una tavola calda, con tovagliette di carta e una cassa in stile tabaccheria. Ma poco importerebbe se servizio e piatti fossero piacevoli. E, invece, il personale è spesso scorbutico e poco disponibile, le pietanze preparate con scarsa cura e materie prime tutt'altro che eccezionali. I prezzi, sono bassi: sia per i primi della tradizione romana sia per i secondi di pesce e i dessert. Ma nemmeno gratis varrebbe la pena di sprecare un pranzo in Centro.

Antico Caffè di Marte- Via Banco di S.Spirito 7

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA