Ha ucciso la figlioletta di 4 anni, ferito l'altro figlio 12enne ed ha poi tentato di togliersi la vita, gettandosi in un pozzo. È l'orrore avvenuto ieri in una palazzina di Levane, in provincia di Arezzo: protagonista un 39enne bengalese, ricoverato in gravi condizioni dopo il tentato suicidio. L'aggressione è avvenuta mentre la moglie era uscita a fare la spesa: ad avere la peggio è stata la figlioletta, mentre il figlio maggiore, ferito lievemente, è riuscito a salvarsi rifugiandosi dai vicini. L'uomo è un operaio in cassa integrazione per via dell'emergenza coronavirus: secondo alcuni conoscenti ultimamente era agitato, tanto che la moglie aveva insistito per farlo vedere da un dottore, che gli aveva prescritto qualcosa per calmarlo. Ma evidentemente non è bastato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

