Ha tentato di uccidersi lanciandosi da una finestra al terzo piano ed ora una 15enne è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di Tor Vergata. È accaduto nella tarda serata di domenica in un condominio di via Casilina, in zona Torrenova.

L'adolescente, di origini straniere, si è buttata dalla finestra della cucina dell'appartamento in cui vive con i genitori, ed è precipitata nel cortile interno del condominio dopo un volo di dieci metri. Sono stati altri residenti ad accorgersi del tonfo e ad allertare i soccorsi: la ragazza è ora ricoverata in terapia intensiva, mentre la polizia, che ha ascoltato i familiari, sta cercando di accertare le ragioni del gesto. Il primo passo degli investigatori è quello di ricostruire con esattezza le ore precedenti al tentativo di suicidio, analizzando anche le comunicazioni sul telefonino.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA