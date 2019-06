Ha tentato di strangolare e sgozzare la ex compagna ma è stato arrestato dai carabinieri. La fuga dell'uomo, un 54enne romeno che nel tardo pomeriggio di lunedì aveva teso un vero e proprio agguato alla sua ex compagna in via di Vigna Stelluti è durata poche ore. È stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Disoccupato e con precedenti, rientrato irregolarmente in Italia nonostante il divieto fino al 2024 emesso dal Prefetto, ha aggredito alle spalle la sua ex compagna, una connazionale di 53 anni, tentando prima di strangolarla e poi di tagliarle la gola con un'arma da taglio. La reazione disperata della vittima, che è riuscita a schivare parzialmente i colpi, ha causato una profonda ferita al volto, all'altezza del naso. L'aggressore è poi fuggito mentre la donna è stata trasportata al policlinico Gemelli.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

