Ha solo tre partite in stagione per restare re del gol

Marco Lobasso

ROMA - L'incredibile duello del gol tra Ronaldo e Messi all'eccezionale quota di 600 reti firmate fin qui in carriera nei propri club di appartenenza sta appassionando gli sportivi di tutto il mondo. A 600 era arrivato prima CR7 la settimana scorsa contro l'Inter, poi Messi aveva clamorosamente pareggiato con le reti in Champions contro il Liverpool, infine venerdì Cristiano di testa si è portato 601-600. Mai vista una sfida così. E la stagione non è finita.

Il Fenomeno portoghese può migliorare il suo super bottino di 601 nelle prossime tre partite di campionato, poi però più nulla. Se ne riparlerà nella prossima stagione. Tre match sono troppo pochi per sognare, ma va anche detto che in queste ultime sfide la Juve gioca senza patemi e con lo scudetto in tasca. Però non sarà facile, perché domenica all'Olimpico c'è una Roma per nulla arrendevole. Poi in casa con l'Atalanta nella penultima giornata, infine in trasferta contro la Sampdoria nella sfida finale della stagione. Ronaldo ha anche in animo di vincere la classifica cannonieri di serie A alla sua prima (ma non ultima) partecipazione.

Ma anche in questo caso non sarà facile, considerando che Quagliarella è al comando con 25 reti e il portoghese è fermo a 21. Quattro reti da recuperare sono tante in 3 match, anche se al Fenomeno nulla è vietato. La sfida incredibile continua.

