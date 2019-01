Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha sfruttato la situazione di inferiorità psichica di una ragazza di 22 anni e l'ha costretta a fare sesso con lui. È riuscito anche a ingannare la ragazza, invalida al 100%, spingendo la 22enne a mandargli sue foto di nudo e a luci rosse.Per questo un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo è l'autista di uno scuolabus, originario di Frosinone, che avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica della ventenne. Secondo la Procura, che ha raccolto tutti gli elementi per far scattare l'arresto, il 36enne avrebbe carpito il consenso della giovane.Al momento il 36enne ciociaro è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone in attesa di essere interrogato. A far scattare le indagini dei Carabinieri sarebbe stata la denuncia della famiglia della ventiduenne.(L. Cal.)