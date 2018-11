Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha riaperto le porte di Na cosetta, bistrot con l'anima da live club simbolo del quartiere Pigneto. Al termine di una lunga stagione estiva in cui ha dato vita al festival più lungo della capitale (80 concerti in tre mesi), comincia nuovamente la sua programmazione musicale sette giorni su sette, tra presentazioni di nuovi dischi, showcase, anteprime e nuovi format dedicati al cantautorato italiano e non solo. La nuova stagione si è aperta lunedì sera con un tributo a Lucio Battisti.Oggi sul palco salirà Angelo Sicurella e domani Pieravanti e Il Muro del Canto. Venerdì alle 18 è invece in programma lo showcase di Maldestro, uno dei nomi di punta del nuovo pop italiano, in scena con le canzoni dell'ultimo album e protagonista anche dell'appuntamento serale (alle 21) di Vini e Vinili, insieme a Riccardo Sinigallia.Fra gli ospiti di novembre di Na Cosetta ci saranno anche la cantautrice Diana Tejera, Carmelo Pipitone e Chiara Civello. Riflettori puntati sulla nuova canzone italiana con il premio Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore. (M. Gre.)