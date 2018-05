Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha ragione Sergio Caputo. Le radio oggi trasmettono musica omologata dalle major: difficile ascoltare un buon prodotto, originale, che non risponda soltanto a logiche commerciali.Sembra di rivivere il periodo dei miei esordi radiofonici, quando debuttai con una trasmissione intitolata Le cenerentole. Ma in voce non c'ero io: i testi venivano letti da un annunciatore, le canzoni da trasmettere erano decise - prima- da altri e andavano speakerate insieme agli autori e all'orchestra.Oggi, come allora, bisogna mandare in onda le playlist indicate dalle major, spesso si ascoltano dischi di autori stranieri non proprio esaltanti a discapito di interpreti italiani molto interessanti. Posso comprendere quindi il grido di dolore di Sergio Caputo nell'intervista pubblicata ieri da Leggo.segue a pagina 4