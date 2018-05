Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha preso il via la trattativa per il rinnovo del contratto dei dirigenti di Stato (ministeri, agenzie fiscali e enti come l'Inps). Sindacati e Aran, l'Agenzia che rappresenta il Governo, nel loro primo appuntamento, dopo otto anni di blocco, hanno stabilito di rivedersi entro dieci giorni: la prossima settimana o al massimo quella successiva. Il tentativo è di procedere con un negoziato sprint, magari da chiudere entro l'estate.D'altra parte il rinnovo riguarda il periodo che va dal 2016 al 2018, quindi i tempi sono effettivamente stretti. In ballo ci sono aumenti di stipendio del 3,48%, che dovrebbero corrispondere a regime a circa 250 euro medi lordi al mese. Visto che l'accordo si raggiungerà verso gli ultimi mesi dell'anno e per entrare in vigore ci vorrà un tempo tecnico, gli aumenti 2016-2018 si concreteranno in una dosè massiccia di arretrati, che si può stimare si aggiri intorno ai 5 mila euro (riassuntivi di tre anni di rialzi progressivi). Ovviamente si tratta di rialzi da spalmare su tutta la retribuzione: di base, di posizione e di risultato.«C'è un clima positivo, c'è infatti l'interesse da parte di tutte le sigle a contribuire per un'ipotesi di accordo soddisfacente», dice il presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini.Tra i nodi da affrontare c'è anche la questione che riguarda i professionisti (avvocati, medici e ingegneri) degli enti pubblici non economici come l'Inps e l'Inail. Tutte figure inglobate nelle dirigenza che potrebbero essere regolate attraverso discipline ad hoc, «speciali». Non è un argomento da poco, visto che si tratta di circa 2 mila teste su 6.700 totali.