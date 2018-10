Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha pensato bene di rubare un taxi in sosta a Fiumicino e di dileguarsi, pensando di aver lasciato parecchi chilometri di distanza tra il luogo del colpo e quello dove si stava dirigendo. Un maldestro ladro d'auto, un nordafricano di 34 anni, non aveva però fatto i conti con il GPS installato sulla vettura, che ha consentito alla polizia di intercettarlo e fermarlo.Il colpo finito male è avvenuto due notti fa a Fiumicino: il proprietario di un taxi aveva accompagnato alcuni clienti in via Leonardo Madoni, vicino il Lungomare della Salute. Il tassista stava scaricando e consegnando i bagagli ai suoi passeggeri, quando all'improvviso uno sconosciuto è salito al posto di guida e si è dileguato con la sua vettura.L'uomo in fuga, K.J., dopo aver lasciato Fiumicino si era diretto verso Roma, nel quadrante sud-orientale della città: un bel po' di chilometri di distanza dal punto in cui si era impossessato dell'auto, che a lui sembravano sufficienti per pensare di averla fatta franca. Non aveva però fatto i conti con il sistema di geolocalizzazione satellitare installato sul taxi, ed è così che una volante della Polizia di Stato lo ha intercettato e fermato all'incrocio tra via Casilina e via Licata, in zona Borghesiana. Un gioco da ragazzi per gli agenti, favoriti dal GPS che non era ancora stato smantellato o disattivato. L'uomo arrestato è ora accusato di furto aggravato.(E. Chi.)