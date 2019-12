Ha fatto parte di quella Lazio che, 16 anni fa, vinse per l'ultima volta contro la Juve in campionato. Era il 6 dicembre del 2003 e Giuliano Giannichedda, professione mediano, rappresentava un punto di riferimento a centrocampo di Roberto Mancini. In biancoceleste disputa 138 gare (e 1 gol), poi nel 2005 il passaggio alla Vecchia Signora dove gioca 35 partite. Oggi, a 45 anni, è il selezionatore della Rappresentativa Serie D.

Oggi come si batte la Juventus?

«Facendole un gol in più (ride, ndr). Scherzi a parte, i bianconeri sono una corazzata e serve una Lazio unita e consapevole di poterlo fare. Oltre un pizzico di fortuna».

Quali sono i rischi maggiori per la Lazio?

«La sfortuna, se così si può chiamare, sta nel fatto che la Juve ha sbagliato l'ultima sfida, quella col Sassuolo. Difficile, per tradizione, che accada 2 volte di seguito: saranno parecchio arrabbiati».

In caso di vittoria, i biancocelesti possono sognare in grande?

«Devono soltanto continuare a fare quello che abbiamo visto finora. L'obiettivo, adesso, è conquistare più punti possibili. Tuttavia, se batti la Juventus dai un segnale forte alle squadre che ti stanno dietro».

Come mai la Lazio in Europa League ha deluso e in serie A sta andando molto bene?

«Quando giochi giovedì e poi domenica, di sicuro, non puoi essere al massimo. In Europa, poi, si viaggia a una velocità maggiore».

La panchina di Inzaghi: c'è chi la considera ottima, chi leggera.

«Il mercato della Lazio è stato mirato: chi subentra, magari pur non essendo allo stesso livello dei titolari, dà il suo contributo. Ma il merito maggiore è di Simone: fa sentire tutti importanti e dentro al progetto».

Poi c'è un grande Immobile.

«Ciro i gol li ha sempre fatti: è un trascinatore. Non si ferma mai e stimola i compagni a dare il massimo. Inoltre, da Luis Alberto a Milinkovic passando per Correa, tutti stanno giocando meglio e, di conseguenza, si è alzato anche il suo livello».

La Lazio può davvero andare in Champions League?

«E' innegabile lo sforzo che ha fatto la società a trattenere i big. La Lazio è lì con Juve, Inter, Atalanta e Roma».

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

