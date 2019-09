«Ha bucato anche Zappacosta»

Sofia Unica

«Vedete lì, è la gomma di Zappacosta. Ha bucato l'anteriore sinistra. Mi ha chiesto di fargli un preventivo per sostituirle tutte». A parlare è il gommista di fiducia dei giallorossi, ai microfoni del Tg di Studio Aperto. «Con queste strade è il minimo che possa accadere - continua - se sono venuti altri calciatori? Certo. Mi ricordo senza dubbio Kolarov e la mamma di Zaniolo».

D'altronde i dati parlano chiaro: sulla Laurentina, a Trigoria, c'è una buca ogni 20 metri. Una situazione limite che ha spinto il Comune a installare i cartelli di limite a 30 chilometri orari. In questo modo, in caso di incidente, l'Amministrazione non viene ritenuta responsabile di danni in parte civile. Un escamotage che però non risolve i problemi. Per questo motivo si è scelto di antipare i tempi per i cantieri nel quadrante di Trigoria. «Qua - spiega Luciano Riggio, del comitato residenti di zona - mancano le manutenzioni da 7 anni. Si fanno interventi spot per risolvere le emergenze con sacchetti di catrame che alla prima pioggia si dissolvono. Speriamo che le promesse del Campidoglio di interventi strutturali veri siano mantenute». E ancora: «I calciatori rompono i cerchi? - urla Valentina, commessa di un market sulla Laurentina - io ho rotto il semiasse della mia Smart e mi hanno pure fatto il verbale perché dice che andavo a più di 30 km orari. Sono avvelenata».

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

