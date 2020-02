Ha battuto scetticismo e razzismo e ora la Nord canta per lui

Marco Lobasso

Un gol a vent'anni, da predestinato, e la Nord che canta felice quando meno te lo aspetti: Che ce famo con Giroud, noi c'avemo Bobby gol. Altro che cori razzisti; per una volta, quando qualcosa di buono accade, bisogna pur rimarcarlo. La storia di Bobby Adekanye, nigeriano naturalizzato olandese, talento appena sbocciato della Lazio, alla sua prima rete in serie A (dopo solo 3 partite) è bella, crudele e, a oggi, anche con uno splendente lieto fine. Lotito e Tare hanno investito su di lui l'estate scorsa, Bobby ha ringraziato e si è messo a lavorare come mai prima agli ordini di Simone Inzaghi, desideroso di mettersi alle spalle un passato burrascoso, non per colpa sua: il Barcellona lo acquistò dall'Ajax da junior, senza rispettare le regole Fifa, e dovette lasciarlo andare via. Il Liverpool, poi, provò a rilanciarlo, ma da quelle parti Bobby è ricordato più per un brutto episodio di razzismo subito a Mosca, in Youth League, che fece il giro dei media internazionali, che per il suo talento. E adesso la Lazio, i giorni dell'esordio in serie A e la sua gioia immensa dopo il gol dl 5-0 alla Spal il primo della sua vita tra i professionisti. «Ho sognato questo gol da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a giocare a calcio ha detto felice Adekanye . Volevo sentire questa emozione, è una sensazione bellissima che non si può spiegare a parole. Ringrazio la Lazio per l'opportunità che mi sta dando». Siamo solo all'inizio, si spera.

Martedì 4 Febbraio 2020

