Ha appiccato prima un incendio a tre macchine parcheggiate e poi al gabbiotto, una volta adibito a sede di lavoro del custode, mentre nella biblioteca della scuola era in corso la presentazione del libro dello storico contemporaneo e docente universitario Davide Conti dal titolo: Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana.

Panico e terrore tra le decine di persone presenti all'evento organizzato dall'istituto scolastico Di Vittorio-Lattanzio di via Teano a Tor Pignattara, che sono state evacuate dagli agenti delle volanti e del commissariato per evitare, che le fiamme che si stavano propagando velocemente, avrebbero potuto mettere a repentaglio la loro vita.

Dopo un'indagine lampo dei poliziotti il piromane, un uomo di trent'anni, è stato fermato anche grazie ad alcuni testimoni che, poco prima del divampare del rogo, lo avevano visto aggirarsi con fare sospetto nella scuola. Ancora oscuri i motivi che lo hanno spinto ad incendiare prima le automobili e poi i locali della scuola.

Quando gli inquirenti lo hanno interrogato si è avvalso della facoltà di non rispondere: non si esclude che il piromane possa aver agito per motivi ideologici, legati al convegno che era in corso nel Bibliopoint.

Sono in corso indagini da parte della polizia per verificare se l'uomo responsabile dell'incendio sia legato movimenti politici di estrema destra o se ha agito per conto di qualcuno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono intervenuti sulla scena del crimine con diversi mezzi.

