Ha aggredito e minacciato la madre tentando di estorcerle denaro, ma un 23enne romano è stato arrestato dalla polizia. È accaduto nella notte in via Taurano al Casilino. La vittima, una donna di 54 anni, minacciata dal figlio in escandescenza, ha telefonato al Nue 112 chiedendo aiuto perché il figlio di 23 anni, con precedenti di polizia, l'aveva aggredita e minacciata di morte pretendendo denaro. Poi, malgrado fosse sprovvisto di patente di guida, le aveva chiesto le chiavi dell'auto per andare ad acquistare stupefacente. A quel punto la donna spaventata perché in casa c'era anche la nipotina di 7 anni lo ha assecondato lasciandogli prendere le chiavi dell'auto con cui poi era uscito subito dopo. Scattate immediatamente le ricerche del ragazzo, una pattuglia è riuscita a rintracciarlo mentre si trovava nelle vicinanze della sua abitazione. Fermato, il giovane ha iniziato a dare in escandescenze ma è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

