Gustavo Dudamel

PARCO DELLA MUSICA

Tra le più interessanti bacchette della scena internazionale torna a dirigere l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per Sinfonia dalla Semiramide di Rossini, Sinfonia n.2 di Schubert e Sinfonia n.1 di Brahms.

V.le P. de Coubertin 30, oggi ore 19.30, domani ore 20.30, sab. ore 18

bigl. 19-52 euro

Pavel Haas quartet

TEATRO ARGENTINA

L'integrale dei quartetti per archi di Beethoven con la prima di quattro formazioni poi Belcea, Jerusalem, Hagen quartet - a ripercorrere (fino a marzo 20) la straordinaria scrittura del musicista di Bonn, per Accademia Filarmonica Romana.

L.go di Torre Argentina 52, oggi alle 21,

bigl. 16-25 euro

Ara Malikian

PARCO DELLA MUSICA

Tra i più espressivi e brillanti violinisti della scena musicale contemporanea: combina la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee.

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 35-55 euro

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

