Guida curiosa

ai luoghi insoliti

di Roma

FELTRINELLI MARCONI

Per cogliere la vera anima di Roma in itinerari semisconosciuti che restano fuori dalle rotte turistiche abituali: Dalla Polledrara di Cecanibbio alla basilica sotterranea di Porta Maggiore. Con gli autori Piero Santonastaso e Alessandra Spinelli interviene Ilaria Beltramme.

Newton Compton edizioni

Viale Marconi 188,

domani alle 18

Panic

TEATRO ARGENTINA

Progetto teatrale rivolto ai ragazzi dai 14 anni che vuole essere un affresco sulle piccole e grandi paure degli adolescenti

e delle differenti reazioni. Di Michele Cosentini sulla base di testimonianze reali, regia di Tommaso Capodanno.

L.go di Torre Argentina 52, da oggi al 16/12

teatrodiroma.net

L'onore perduto

di Katharina Blum

TEATRO ELISEO

Testo antesignano del fenomeno hate speech: una donna qualunque diventa vittima della stampa scandalistica. Di Heinrich Böll, in scena con due volti resi noti dalla tv:

Elena Radonicich (1992, 1993) e Peppino Mazzotta (Commissario Montalbano). Regia Franco Però.

Via Nazionale 183, fino al 13/12, teatrieliseo.com

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA