Guess my age Al timone c'è Max Giusti «Nuova sfida»

Cambio di rotta per il conduttore e attore romano Max Giusti che, dopo aver lasciato la Rai, sbarca su TV8. Da oggi Giusti sarà al timone della 5^ edizione del programma Guess my age, prodotto da Benijai Italia dal lunedì al venerdì alle 20.30. Condotto precedentemente da Enrico Papi, il game show metterà alla prova i concorrenti che dovranno indovinare l'età di sconosciuti attraverso degli indizi. Tra le novità di quest'anno, gli otto Vip che affiancheranno i concorrenti per le prime 8 puntate: Diletta Leotta, Mara Maionchi, Alessandro Borghese, Pupo, Lodovica Comello, Gian Marco Tognazzi, Alessio Sakara e Maddalena Corvaglia. «Dopo Affari tuoi e Boss in Incognito', dove ho conosciuto e raccontato il nostro Paese, ora inizia una nuova sfida», ha dichiarato il conduttore a Leggo. L'intervista integrale su leggo.it. (M. Bru.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

