GUERRIERI 5,5

Esordio amaro per il portiere che paga l'inesperienza e la poca confidenza con il campo. Un paio di leggerezze ma anche una bella uscita con i piedi.

BASTOS 7

Fine di stagione in crescendo: segna un gol alla Del Piero che infiamma lo stadio e gli consente di salutare i tifosi biancocelesti nel migliore dei modi

LUIZ FELIPE 6,5

Perfetto nel ruolo di centrale commette pochi errori ma è costretto ancora una volta ad uscire per un problema muscolare. (8' st Armini 6: un esordio confortante).

ACERBI 6

Non molla mai, nemmeno quando la partita non conta nulla. Da leader detta i tempi del reparto con la solita autorevolezza.

ROMULO 6

Sente le fatiche stagionali più dei suoi compagni. Sotto tono e poco incisivo sulla fascia destra affonda poco e raramente.

PAROLO 6,5

Non lucidissimo sotto porta ma chiude così come aveva inziiato questa stagione; correndo su e giù per il campo senza mai soluzione di continuità.

LEIVA 6,5

Davvero tanta qualità ma anche quantità. Smista palloni a non finire, davvero superbo l'assist per Correa sull'1-0. (28' st Milinkovic 7: quando tira fa gol. Una sentenza).

BADELJ 6,5

Conferma di essere un ottimo elemento è stato penalizzato dalle tante, forse troppe panchine. Si potrebbe ripartire da lui per la prossima stagione. (19' st Cataldi 6: ingresso positivo).

LULIC 6,5

Un altro di quei giocatori che non si risparmia mai, nemmeno quando potrebbe. Padrone della fascia che fa subito sua.

CORREA 7

Ancora a segno, terza rete di fila compresa quella in finale di Coppa Italia per l'argentino che sta vivendo un finale di stagione da grande protagonista.

IMMOBILE 5,5

La porta è ormai stregata. Tanta voglia, ma quella non manca mai, e qualche buono spunto ma di gol nemmeno l'ombra.

INZAGHI 7

Altri due esordienti nella sua lunga lista: questa volta tocca al portiere Guerrieri ed Armini. Riceve l'ennesimo attestato d'affetto dalla sua gente. Stagione davvero positiva per Simone.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA