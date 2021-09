Guerra tra istituzioni per i disagi sulla Roma-Lido

Lorena Loiacono

Partono le accuse, è guerra tra il municipio 10 e la Regione Lazio per la chiusura delle tre fermate della Roma-Lido. La presidente del municipio, Di Pillo, scrivendo al presidente della Regione, Zingaretti, ha definito «inaccettabile la soppressione delle fermate, un grave danno per il nostro territorio». Immediata è arrivata la replica dall'assessore regionale ai lavori pubblici, Alessandri, che ha risposto: «Deve chiedere ad Atac, non a Zingaretti perché La Regione Lazio ha sempre ottemperato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti di Atac».

Insorge anche l'opposizione, con la candidata di centrodestra al municipio 10, Picca: «Per l'incapacità di Raggi e Zingaretti migliaia di persone vivranno enormi disagi: penso a coloro che si recheranno al Centro paraplegici per la riabilitazione, visto che sulla linea sono bloccati 11 impianti su 10 tra stazioni non percorribili, scale mobili e ascensori bloccati».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA