GUERRA TRA CLAN

Ida Di Grazia«Ti stacchiamo un dito. Ti strappiamo i denti con le tenaglie». Sono alcune delle minacce pronunciate durante un sequestro dagli uomini di un'organizzazione vicina alla famiglia Triassi di Ostia, smantellata ieri mattina grazie all' operazione Maverik dei carabinieri del Gruppo di Ostia.I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti delle 42 persone considerate appartenenti a una delle compagini criminali più strutturate e potenti della zona. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti; sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi, minacce e ricettazione. L'indagine, avviata nel mese di ottobre 2016, ha consentito di fare piena luce su un'organizzazione criminale strutturata antagonista agli Spada su 4 livelli gerarchici che gestivano tre piazze di spaccio: Ostia centro (con a capo i fratelli Flavio e Massimo Durante), Ostia ponente (con a capo Marco Esposito, detto Barbonicino) ed Acilia/Centro Giano (con a capo Natale Perrulli). Al vertice Salvatore Sibio, 75enne ritenuto elemento di spicco in passato della Banda della Marranella.Mentre in posizione immediatamente subordinata Alessandro Pignataro e Fabio Di Francesco, in passato ritenuti vicini al clan Triassi. Nel corso della conferenza stampa il Procuratore aggiunto Michele Prestipino e il Comandante del gruppo di Ostia, Tenente Colonnello Pasqualino Toscani hanno sottolineato che l'indagine «ha consentito di ricostruire fatti risalenti al 2013, così si è riusciti a documentare l'atavica rivalità tra il gruppo, vicino al clan dei Triassi, e quello degli Spada che il 15 luglio del 2013 ha portato ad una vera e propria resa dei conti davanti alla sala giochi Italy Poker (episodio a cui assistette la giornalista di Repubblica Federica Angeli, finita sotto scorta per la sua testimonianza). Gli inquirenti hanno ricostruito anche le tragiche fasi del suicidio di un pregiudicato di Cerveteri nell'estate del 2016, oberato dai debiti contratti con l'organizzazione per una partita di droga e l'agguato, nell'estate del 2016, ad alcuni buttafuori moldavi presso il Gay Village dell'Eur a colpi di arma da fuoco». Gli arrestati si trovano ora tra Rebibbia e Regina Coeli e sono stati sequestrati complessivamente circa 150 chili di droga, 5 pistole e 2 fucili, e beni per due milioni di euro tra cui 4 appartamenti e 6 auto.riproduzione riservata ®