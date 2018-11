GUERRA IN VOLO

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleA Roma si arruolano Falchi e falconieri per combattere gli storni di uccelli che imperversano su alcune aree della città. Questa è una delle soluzioni messe in campo dal Campidoglio per allontanare i volatili tanto temuti da romani e turisti (e risolvere così anche il problema del guano su strade e marciapiedi) che improvvisamente in alcuni periodi dell'anno rischiano di finire - loro o i loro mezzi - sotto il «fuoco incrociato» proveniente dai cieli: solo lo scorso 19 novembre una porzione del Lungotevere era stata chiusa al transito a causa del guano, che ha trasformato le sponde del Tevere in un tappeto di escrementi.La ratio che ha orientato la scelta, sicuramente singolare, del Comune è questa: i rapaci spaventano gli uccelli, li costringono ad alzarsi in volo e li allontanano dal posto dove si sono stabiliti.«Una soluzione cruelty free, ecologica, naturale», sottolineano dall'assessorato all'Ambiente di Pinuccia Montanari. Che peraltro si affiancherà ad altri interventi con gli stress call, suoni che infastidiscono gli uccelli e li fanno allontanare. Nel frattempo da lunedì scorso la manutenzione ordinaria del verde in tutta la città è entrata finalmente a regime grazie ad una gara europea attesa da tempo e dal valore di 4 milioni. Tra le altre idee circolate di recente a Roma, c'è stata anche quella della sterilizzazione di topi e gabbiani - animali che popolano le strade della Capitale - con prodotti rigorosamente naturali, in virtù proprio del principio cruelty free.La decisione di ricorrere ai falchi è solo l'ultimo dei tentativi ecologici messi in campo dal Campidoglio: nei mesi precedenti erano allo studio l'uso delle rondini nel tentativo di catturare le zanzare e quello delle pecore, arruolate a greggi per tagliare i prati incolti della Capitale.Questa idea, emersa nei primi mesi del 2018 e formalizzata attraverso un'intesa con la Coldiretti, non si è ancora concretizzata nonostante siano state già individuate le aree in cui potrebbe essere applicata. Ma dal Comune fanno sapere che non è affatto tramontata ed entrerà nel vivo a breve.riproduzione riservata ®