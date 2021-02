Guerra delle classi, genitori infuriati

Lorena Loiacono

Una scuola non ha le aule per accogliere tutti i ragazzi e un'altra, proprio lì vicino, ne ha invece troppe vacanti perché a mancare in questo caso sono gli studenti.

Paradossi burocratici dell'istruzione nella Capitale. Per il momento l'inerzia delle istituzioni non permette di risolvere il problema, così i ragazzini della scuola media devono trasferirsi altrove perché per loro non ci sono aule.

Accade al plesso della scuola media Puglisi-Buon Pastore dove un boom di richieste di iscritti sta mettendo molto seriamente in crisi l'istituto. Ma si potrebbero trovare spazi nuovi nell'istituto professionale ex Ceccherelli che, invece, ha dei locali liberi. «Ci siamo rivolti al Campidoglio, al municipio 12 e alla Città metropolitana - denuncia Giovanni Picone, consigliere municipale della Lega, facendosi portavoce dei disagi delle famiglie per concedere alla scuola Puglisi nuovi spazi e la possibilità ai ragazzi del quadrante Roma Ovest di poter fruire della scuola. Non solo. Un anno fa abbiamo chiesto alla Città metropolitana di fare una ricognizione degli spazi e ne vorremmo conoscere i risultati».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA