GUERRA AI DIESEL

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleNovità in vista per chi possiede veicoli a diesel Euro 3 nella Capitale: dal 2019 sono in arrivo i divieti. Ad annunciarlo è stato ieri mattina l'assessore alla Mobilità Linda Meleo in occasione di una conferenza sulla sharing mobility. «Per i diesel Euro 3 stiamo lavorando su un provvedimento che dia tempo alla città di adeguarsi al divieto che dovremo inserire di qui a breve. Immaginiamo di introdurlo il prossimo anno, quando avremo potenziato alcuni progetti sul trasporto pubblico locale e forme alternative di mobilità», ha detto Meleo. Intanto dal 2024 è confermato anche lo stop per tutti i diesel nel centro storico di Roma, misura preannunciata lo scorso anno dalla sindaca Virginia Raggi.Quanto al primo step che riguarderà gli Euro 3 (uno provvedimento analogo è stato annunciato di recente anche a Milano) il Campidoglio sta già pensando a compensazioni e agevolazioni per i cittadini che possiedono questo tipo di automobili: ad esempio per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il perimetro dei divieti è invece ancora oggetto di studio e potrebbe coincidere con la zona dell'Anello Ferroviario. L'assessore Meleo ha comunque rassicurato: «Daremo tutto il tempo per abituarsi e sostituire la propria auto».Obiettivo - ambizioso - del Campidoglio è abbattere lo smog e le polveri sottili in città, anche disincentivando progressivamente anche l'uso in generale delle automobili private a favore del trasporto pubblico, elettrico e condiviso. In questa direzione va la creazione delle nuove preferenziali e la protezione' di quelle esistenti per evitare il fenomeno della doppia fila e velocizzare il percorso degli autobus. Sul fronte dell'elettrico, invece, Palazzo Senatorio sta puntando all'installazione di 700 nuove colonnine. «Meno mezzi privati in strada per avere meno traffico e una città più vivibile. È l'obiettivo del car sharing e dello scooter sharing che noi stiamo promuovendo fortemente insieme al rilancio di Atac con l'acquisto di 600 nuovi autobus. La mobilità sostenibile rappresenta il futuro delle nostre città e Roma è in prima linea in questa rivoluzione a impatto zero», ha spiegato la sindaca Raggi.riproduzione riservata ®