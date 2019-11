Guernica

icona di pace

TEATRO PALLADIUM

Tra musica e arte, per la prima volta, alle note di Ennio Morricone viene accostata un'opera d'arte da lui tanto amata, Guernica di Picasso. Protagoniste di questo concerto- evento le composizioni di Morricone, Grido e Se questo è un uomo (da Primo Levi), due lavori mai registrati, e quelle di Albino Taggeo Guernica, Tableau Vivant in prima assoluta e Golpe de Luz dalle poesie di Garcia Lorca. Sul palco, 31 elementi del Pentarte Ensemble diretti da Stefano Cucci, con la voce recitante di Michele Placido.

P.za B. Romano 8, domenica ore 18, 15-20 euro, 0657332772

L'ho fatto

per il mio paese

TEATRO DE' SERVI

Antonio Cornacchione è perfetto nei panni di un Don Chischotte squattrinato accompagnato dalla spumeggiante Ippolita Baldini, in una fotografia dei nostri giorni incerti. Dalla penna pungente degli autori di Maurizio Crozza - Francesco Freyrie e Andrea Zalone - e dello stesso Cornacchione, un rapimento che si fa convivenza forzata e ribalta il finale in nome di una comune solitudine.

Regia Daniele Sala.

Via del Mortaro 22,

da oggi al 15712,

info: 06 6795130

www.teatroservi.it

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA