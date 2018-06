Guaccero al posto di Balivo l'indiscrezione a Detto Fatto

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'addio ufficiale di Caterina Balivo alla conduzione di Detto Fatto, voci sempre più insistenti danno per certa la scelta di Bianca Guaccero come sua sostituta. Un nome del tutto nuovo che arriverebbe a sorpresa dalle stanze di Viale Mazzini. Su Twitter è Gabriele Parpiglia a congratularsi per primo con l'attrice: «Inizierei a fare i complimenti a Bianca Guaccero per la nuova avventura al posto di Caterina Balivo». La conduttrice napoletana lascia il programma di punta del pomeriggio di Rai Due dopo cinque anni e trasloca su Rai Uno per inaugurare una trasmissione tutta sua. Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni su altre papabili presentatrici come Diletta Leotta, Lodovica Comello, Vladimir Luxuria e Laura Chiatti. L'attrice di Bitonto però sembra aver sbaragliato la concorrenza per la prossima stagione.Bianca Guaccero ha alle spalle una carriera come interprete di film e fiction e un'esperienza di co-conduzione al Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, Piero Chiambretti e Andrea Osvárt. Potrebbe essere suo il compito di conquistare il pubblico della Balivo, conduttrice e autrice dello show sin dal suo esordio. Detto Fatto è un programma di intrattenimento a target femminile che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, coinvolge esperti e personaggi della tv alle prese con i quesiti dei telespettatori. L'intento è fornire consigli e soluzioni in cucina, sull'abbigliamento e sull'economia domestica.