Il massimo con il minimo sforzo. È una sentenza per l'Inghilterra, che supera 1-0 la Repubblica Ceca e vince il Girone D, con le sole due reti realizzate in tre gare. Entrambe firmate da Sterling. Decisivo in avvio di ripresa all'esordio con la Croazia. E ieri sera a bersaglio dopo 12' (di crapa) contro i cechi. A proposito di inglesi, come nelle prime due contese, anche nel terzo match un palo colpito (dal solito Sterling) nei primi minuti. Inghilterra compatta, non bellissima, ma estremamente pratica, quella di Wembley. Harry Kane, la star: chi l'ha visto?

A Glasgow i vice campioni del mondo della Croazia si sono imposti 3-1 sulla Scozia, fanalino di coda del girone. Vantaggio croato con Vlasic (17'), pari scozzese prima del riposo grazie a McGregor (42'). Scozia che sfiora in vantaggio, prima di capitolare sotto le reti di Modric (62') e dell'interista Perisic (77'). In questo gruppo chiude prima l'Inghilterra a quota 7, seconda Croazia con 4 punti, miglior differenza reti rispetto alla Repubblica Ceca, che passa comunque tra le migliori terze. A casa, invece, la Scozia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

