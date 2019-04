Grinta De Rossi: recupero più vicino

ROMA - Sul Trono di spade di Champions vuole sedersi anche De Rossi. Il capitano si è allenato nei due giorni di riposo concessi da Ranieri con l'obiettivo di recuperare prima del previsto e mettersi quindi a disposizione nelle ultime 4 sfide di campionato. A partire da Genova domenica prossima, nello stadio dove - contro la Samp - è iniziata la rincorsa al quarto posto della Roma proprio grazie a un gol di De Rossi. Il centrocampista ha lavorato in campo con lo staff giallorosso per proseguire il suo percorso riabilitativo e recuperare il prima possibile dall'infortunio al bicipite femorale.

L'obiettivo è andare in panchina col Genoa per essere pronto dal 1' contro Juventus, Sassuolo e Parma e poi firmare il rinnovo per l'ultima stagione in giallorosso da calciatore. A Marassi Ranieri potrà contare pure su Zaniolo e Cristante dopo la squalifica scontata col Cagliari. Centrocampo al gran completo quindi.

In difesa, invece, la situazione è semplice: sulla via del recupero ci sono Santon e Karsdorp, pure loro alle prese con problemi muscolari ma risolvibili.

