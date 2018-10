Grillo show con la manina «Troppi poteri al Quirinale»

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniPer l'amministrazione americana retta da Donald Trump i transgender «non esistono». Al punto che il presidente Usa si appresta a varare una stretta definitiva sui diritti acquisiti dalle persone transgender sotto la presidenza del predecessore dem Barack Obama.Niente più cambiamenti di sesso, insomma, riconosciuti dalla legge. Secondo il New York Times, il governo a stelle e strisce lavora a una norma che di fatto cancella l'esistenza dei trasngender, stabilendo che il sesso di una persona è determinato solo da «elementi biologici chiari e oggettivi», dunque dagli organi genitali che si hanno alla nascita. Se la norma dovesse passare, perderebbero i benefici acquisiti 1,4 milioni di americani che hanno optato per un sesso diverso da quello che era stato dichiarato al momento della loro nascita. Trump aveva già limitato del tutto l'utilizzo dei transgender nelle fila dell'esercito, grazie ad un recente ordine che ne vieta l'accesso alla carriera militare tranne che in casi eccezionali. La possibilità di avere un esercito americano aperto a tutti i sessi (quindi non solo alle categorie uomo e donna) era invece proprio una delle bandiere della gestione democratica di Obama.Ma gli osservatori non trascurano affatto l'importanza del prossimo voto di Midterm, anche nella scelta dei temi da affrontare in questo periodo. Come ad esempio anche l'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dal trattato nucleare INF con la Russia. Gli ultimi sondaggi e le ultime previsioni a poco più di due settimane dalla consultazione elettorale Usa danno infatti i democratici vincitori alla Camera dei rappresentanti che verrebbe così strappata ai repubblicani lasciando loro il controllo del Senato. Anche secondo le ultime stime di Nate Silver, il mago dei sondaggi, i dem conquisterebbero alla camera 230 o 231 seggi con una chance di vittoria dell'81,6%, contro i 209 seggi dei repubblicani.riproduzione riservata ®