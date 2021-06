Grillo gela l'ex premier: «Non ha visione politica»

Quel richiamo al padre che soffoca i figli e poi la conferenza stampa per rivendicare la propria autonomia. Beppe Grillo non ha digerito la sfida lanciatagli da Conte e dopo una notte di tormenti ha risposto all'ex premier con un post di inaspettata virulenza.

«Non possiamo lasciare che un Movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco» tuona il comico genovese. Poi l'attacco diretto: «Conte, mi dispiace, non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l'ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi». Il fondatore difende così la sua creatura e indica il ritorno all'alleanza con Casaleggio: «Indìco la consultazione in rete degli iscritti per l'elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau».

Il Movimento è ora sull'orlo dell'implosione. Fra i parlamentari si temono gli effetti del duello sulla maggioranza e sul governo e si intravede lo spettro della scissione con l'ex premier pronto a dar vita a un suo partito.(A.Sev.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

