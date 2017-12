Grey's Anatomy, 11 stagioni in corsia

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiTre settimane in un ospedale sono un incubo, ma non in tv: dal 24 dicembre al 16 gennaio, infatti, va in onda il primo canale al mondo dedicato a Grey's Anatomy. Una maratona di 11 stagioni e 244 episodi su FoxLife+1 (canale 115 Sky) che ripercorre le vicende dell'ormai ex specializzanda Meredith (Ellen Pompeo), del suo compianto dottor Stranamore (Patrick Dempsey) e dei compagni di corsia, compresa una miriade di guest star illustri da Christina Ricci e Geena Davis. «La creatrice Shonda Rhimes - ha raccontato al Festival della tv di Monte-CarloKevin McKidd (il dottor Owen Hunt) - ha creato un universo unico. Non è il solito medical drama, ma una serie innovativa, brillante, che accoglie razze, credi e orientamenti sessuali diversi. Ha infranto tabù ed evitato clichè». Il collega Justin Chambers, presente dai primi episodi (è l'ex ribelle Alex Karev) «Ha rivoluzionato il piccolo schermo mettendoci il cuore».riproduzione riservata ®