GREVE IN CHIANTIIL CHIANTI CLASSICO PROTAGONISTAPER TRE GIORNILa promozione del territorio arriva in calice con la 48esima edizione dell'Expo del Chianti Classico, l'evento intitolato al gusto e alla cultura del vino italiano che, fino a domenica, animerà una delle cittadine-simbolo della pregiata etichetta toscana. I riflettori saranno puntati su cantine e aziende provenienti dai comuni del Chianti che, in piazza Matteotti, offriranno in degustazione le rispettive eccellenze. Tra assaggi guidati da esperti del settore, incontri a tema e acquisti delle migliori bottiglie, ad arricchire la kermesse arriveranno mostre, spettacoli di danza e momenti di folclore come la sfilata degli sbandieratori di Fivizzano. In programma ci sono anche la musica dal vivo, con il concerto dei Madrigale, oggi, e di Nedo & The Bello's, domenica, le escursioni a piedi alla scoperta della zona e le visite a pievi e castelli, con tour dei laboratori artigiani.(T.Bol.)riproduzione riservata ®